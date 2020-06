Bắt kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Tây Bắc về Hải Phòng

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường - kẻ cầm đầu trong đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng vừa bị Công an Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Cục Hải quan phát hiện và bắt giữ cùng số lượng lớn ma túy.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Cường.

Trước đó, như VOV đã thông tin, vào hồi 9h ngày 29/5, tổ công tác gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quang Trung - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an Hải Phòng), Công an huyện Tiên Lãng, An Lão (Hải Phòng) phối hợp với Phòng 5 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Đội kiểm soát Cục Hải quan bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại Trạm thu phí cao tốc thuộc địa phận huyện An Lão.



Các đối tượng gồm: Bùi Đăng Tài (SN 1992, trú tại số 320 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Phùng Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 10 bánh heroin (3,5 kg) và 8 kg ma túy đá.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng này nằm trong đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng, do đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981, trú tại Khu 2, phường Phú Thư, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cầm đầu. Tuy nhiên, Nguyễn Mạnh Cường đã kịp bỏ trốn.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 18.000 viên hồng phiến, 470,56 gam heroin, 58,88 gam ma túy đá, 20 viên thuốc lắc, 1 súng, 77 viên đạn cùng các tang vật có liên quan đến vụ án.

Các đối tượng Trần Thị Huệ, Phùng Văn Tuấn, Bùi Đăng Tài và tang vật.



Qua xác minh, Nguyễn Mạnh Cường còn là đối tượng trong chuyên án và bị truy nã theo quyết định truy nã số 23 ngày 24/9/2019 của Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) về tội mua bán tại Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trốn lệnh truy nã, đối tượng chạy sang Hải Phòng, thuê nhà ở xóm Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Huệ (SN1982, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Với sự giúp sức đắc lực của “vợ hờ”, Cường đã biến nơi thuê trọ thành điểm tập kết ma túy. Mỗi lần giao hàng, các đối tượng thường xuyên thay đổi hành trình, phương tiện vận chuyển và thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Ngày 2/6, nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Mạnh Cường xuất hiện tại xã Hồng Khê, Bình Giang, tỉnh Hải Dương, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức bắt giữ đối tượng. Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Cường, Huệ, Tuấn, Tài đã khai nhận hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hải Phòng) đang điều tra mở rộng vụ án./.