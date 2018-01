Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm, giết cô gái chăn dê

Thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết, sáng 4/1, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thanh Đới (SN 1996, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ về nghi án hiếp dâm, giết hại cô gái chăn dê vừa xảy ra tại địa phương.

Nạn nhân là chị Trần Thị Thu H. (SN 1991, ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn).

Ảnh minh họa.

Tử thi trong tình trạng không mặc quần, áo bị xộc xệch. Trên trán phải và 2 mắt của nạn nhân có vết bầm tím, cổ có vết hằn, vùng bụng cùng với đùi trái, đùi phải có nhiều vết xây xát.

Cách nơi tử thi nằm khoảng 15m, lực lượng chức năng phát hiện đôi dép nhựa màu xanh của nạn nhân cùng mảnh áo ngực. Xung quanh có nhiều dấu vết giằng co giữa nạn nhân và kẻ thủ ác.

Theo trình bày của gia đình nạn nhân, chị H. thường thả dê dưới chân núi Mồ Côi. Khoảng 14h cùng ngày, H. thả dê một mình và không mang trang sức trên người.

Đến 1h30 ngày 3/1, bà Hum phát hiện thi thể nạn nhân nên trình báo cho lực lượng công an xã Châu Lăng. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh An giang và Công an huyện Tri Tôn tiến hành bảo vệ hiện trường, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và tiến hành bắt khẩn cấp tên Đới để phục vụ công tác điều tra./.

