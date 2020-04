Bắt khẩn cấp người mẹ giết con 3 tuổi rồi tự tử bất thành

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 1/4 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Vi Thị Dung (20 tuổi, ở xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Giết người”.

Vi Thị Dung tại cơ quan công an

Dung bị cáo buộc đã sát hại con ruột 3 tuổi của mình. Nguyên nhân bước đầu nghi do mâu thuẫn với bạn trai.

Theo cơ quan công an, khoảng 15h chiều 30/3, Dung đưa con trai đến phòng trọ của bạn trai tại khu Thượng, phường Khắc Niệm (TP Bắc Ninh) với mục đích tự sát.

Tại đây, đợi khi con trai ngủ, Dung dùng dây sạc điện thoại siết cổ để tự tử nhưng cháu bé dậy và khóc. Sợ mọi người xung quanh phát hiện, Dung dùng tay bóp cổ và bịt mũi cháu bé đến chết.

Dung sau đó đã uống 40 viên thuốc ngủ, cắt dây điện để bị giật nhưng không thành. Cuối cùng, Dung uống sắn dây pha mật ong cùng thuốc ngủ rồi nằm ôm con và thiếp đi.

Khoảng 19h, bạn trai Dung đi làm về phát hiện 2 mẹ con Dung bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu, nhưng đứa trẻ đã tử vong trước đó.

Hiện cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn tất hồ sơ khởi tố đối với Dung về hành vi “Giết người”./.