Bắt nghi phạm sát hại bé gái ở Phú Yên

Hôm nay (22/6), ông Lê Trung Hưng- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đối với Phạm Kim Phê, 18 tuổi, ở thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên để điều tra về hành vi giết người.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại hiện trường

Thông tin ban đầu, làm việc với Cơ quan công an, Phạm Kim Phê khai nhận tối 17/6, sau khi cùng nhóm bạn đi chơi ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An trở về, Phê chở cháu Đỗ Thị K.H, 13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An về nhà. Thế nhưng, Phê không đưa cháu H. về nhà mà chở đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi sát hại cháu.



Kết quả khám nghiệm, cho thấy, cháu H bị sát hại khoảng 24h ngày 17/6, sau khi đã gọi điện kêu cứu người thân. Thực hiện hành vi sát hại cháu H. xong, Phạm Kim Phê moi cát, lấp xác nạn nhân. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ động cơ sát hại cháu H. của nghi phạm Phạm Kim Phê.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại rừng dương xã An Ninh Đông, huyện Tuy An

Như tin đã đưa, tối 17/6, cháu H. được một bạn gái rủ đi ăn bánh tráng trộn nhưng đến nửa đêm vẫn không về nhà, gia đình lo lắng trình báo cơ quan chức năng. Không thấy con về, ông Đỗ Văn Quang (cha ruột H) đã điện thoại nhiều lần nhưng không liên lạc được, tìm kiếm nhiều nơi cũng bất thành.

Khoảng 23h45, chị Đỗ Thị Trúc Quyên (chị gái H., ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) nhận được điện thoại của H. với giọng hoảng loạn "Chị ơi, cứu em", xen tiếng của một thanh niên đe dọa cắt cổ, rồi cuộc gọi bị ngắt.

Sau đó, người nhà liên tục gọi vào số máy điện thoại của H, vẫn có chuông reo nhưng không ai nghe máy, sau đó không liên lạc được. Nhận được tin báo, Công an huyện Tuy An và giai đình đã rà soát, tìm kiếm nhiều nơi. Đến 10h ngày 21/6 thì phát hiện thi thể cháu H. tại khu vực rừng dương thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An./.