Bắt nhanh đối tượng 3 tiền án trộm xe SH

Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình phối hợp Công an huyện Sóc Sơn vừa bắt nhanh đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Ba Đình.



Đối tượng Hoàn tại cơ quan công an

Cụ thể, chiều 15/11, Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Quang T (SN 1994) về việc bị mất trộm xe máy Honda SH khi dựng tại trước cửa hàng quần áo số 109 Sơn Tây.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, Công an quận Ba Đình đã phối hợp Công an huyện Sóc Sơn bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú tại Xuân Dương, Kim Lũ, Sóc Sơn) khi đang điều khiển chiếc xe của anh T tại đường đê Xuân Dương, Kim Lũ.

Tang vật thu giữ là chiếc xe máy Honda SH và một ví da màu đen bên trong có 28 triệu đồng.

Tại trụ sở Công an, Hoàn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Hoàn là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.



Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.