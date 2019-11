Bắt nhóm đối tượng chặt phá gần 1.000 cây keo của 2 gia đình

Ngày 22/11, Công an huyện Con Cuông, Nghệ An đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Kha Thị Pòm (SN 1977), Lô Thị Sơn (SN 1975), Phẩy Thị Nga (SN 1983) và Vi Văn Ngọc (SN 1977) cùng trú xã Yên Khê, huyện Con Cuông để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi hủy hoại tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 6/10, khi chị G. vào thăm vườn keo của gia đình thì phát hiện hàng trăm cây keo 4 năm tuổi bị kẻ gian chặt phá ngổn ngang. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và xác định, có 171 cây keo bị chặt phá, gây thiệt hại cho gia đình chị G. hơn 10 triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an huyện Con Cuông nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn giữa những hộ dân trồng keo và người dân thả trâu, bò.



Sau thời gian thi thập chứng cứ, đến ngày 10/10/2019, Công an huyện Con Cuông bắt giữ Kha Thị Pòm và Lô Thị Sơn. Tại Cơ quan CSĐT, 2 đối tượng này khai nhận, do có mâu thuẫn với gia đình chị G. nên tối 5/10/2019, Pòm đã mang theo dao và rủ Sơn đi vào vườn keo của gia đình chị G. để chặt phá keo cho hả giận.

2 đối tượng này còn khai nhận, trước đó vào ngày 20/8/2018, do mâu thuẫn trong việc trâu bò của mình vào phá vườn keo của gia đình anh Trịnh Văn C. bị anh C. yêu cầu bồi thường nên 2 đối tượng này đã rủ thêm Phẩy Thị Nga (SN 1983) và Vi Văn Ngọc (SN 1977, cùng trú bản Trung Hương, xã Yên Khê) chặt phá 775 cây keo của gia đình anh Trịnh Văn C. ở thôn Trung Thành, xã Yên Khê khiến gia đình anh này bị thiệt hại hơn 20 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.