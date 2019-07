Bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, ném chất thải vào nhà dân

Phòng Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt khẩn cấp nhóm 5 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Nhóm đối tượng côn đồ tại Bắc Giang bị bắt khẩn cấp. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cụ thể, 5 đối tượng bị bắt gồm: Vũ Quý Cường (SN 1997, trú tại thôn Ván Am, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); Lăng Văn Hiệp (SN 1995, thôn Thác Lười, xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang); Vũ Văn Luân (SN 1991, thôn Hà Đông, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) và Phùng Bá Khải (SN 1997, thôn Khuôn So); Vi Văn Hợp (SN 1999, thôn Khuôn Tỏ) cùng xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, công an tỉnh Bắc Giang nhận trình báo của người dân về việc xuất hiện một nhóm đối tượng ném chất thải vào cửa nhà, ép trả nợ thay cho người thân.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng nói trên do Vũ Quý Cường cầm đầu, hoạt động theo kiểu côn đồ, cho vay nặng lãi và dùng các thủ đoạn bất hợp pháp để ép con nợ phải trả nợ.

Hiện, công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.