Bắt nhóm đối tượng hack tài khoản Facebook chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 27/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tiến (SN 1995, trú tại Quảng Trị), cùng 12 nghi can khác để làm rõ hành vi lừa đảo qua mạng.

Tất cả 13 thanh niên đang bị tạm giữ cùng quê Quảng Trị, trong đó Tiến bị cho là người cầm đầu. Cả nhóm này bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng.

Hai đối tượng trong nhóm chuyên hack Facebook chiếm đoạt tài khoản để lừa đảo đang bị công an tạm giữ.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong năm 2018, Công an TP Vinh đã nhận được 50 tin báo liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của nhóm này là hack tài khoản facebook chiếm đoạt mật khẩu rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè chủ tài khoản đó để hỏi mượn tiền.



Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng 500 tài khoản facebook là nạn nhân. Mỗi vụ lừa đảo chúng chiếm đoạt với số tiền trung bình từ 50 - 100 triệu đồng. Đặc biệt chỉ trong một phi vụ nhóm đối tượng đã chiếm đoạt được hơn 300 triệu đồng. Cơ quan điều tra nhận định, nhóm này đã chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng sau thời gian dài hoạt động.

Trong quá trình bắt giữ, cơ quan điều tra thu 750 triệu đồng cùng nhiều tài khoản ngân hàng của Tiến.

Nhận định nạn nhân của nhóm này rất nhiều, trong đó có cả trong và ngoài nước, Công an TP Vinh thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này thì liên hệ với cơ quan điều tra công an TP Vinh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

