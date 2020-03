Bắt quả tang 1 phụ nữ mua bán trái phép hơn 11.000 viên ma túy tổng hợp

Vào hồi 10h30 ngày 20/3, tại Bản Phiêng Tam, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Công an thành phố Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La) và Công an xã Chiềng Đen (TP Sơn La) phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngoan cùng tang vật.

Đối tượng bị bắt là Lò Thị Ngoan (SN 1991), trú tại bản Nong Ỏ, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 11.039 viên ma túy hồng phiến (tổng khối lượng gần 1.100 gam); 1 xe máy, 1 điện thoại di động và một số tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.