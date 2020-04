Bắt quả tang nhóm đối tượng tổ chức hát karaoke, sử dụng ma túy

Theo đó, vào lúc 23h30 phút ngày 6/4, Công an thị trấn Thọ Xuân phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) bắt quả tang 9 thanh niên (5 nam, 4 nữ) đang sử dụng ma túy tại quán karaoke Bảo Bảo do Đỗ Thị Hoa làm chủ.

Nhóm đối tượng tại cơ quan chức năng.

Thời điểm bị bắt, nhóm nam nữ (là nhân viên của quán) đang tập trung hát karaoke trong một phòng và sử dụng ma túy tổng hợp nghi là ketamin. Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện một nhóm khác gồm 10 người chuẩn bị vào phòng hát của quán karaoke Bảo Bảo.

Công an huyện Thọ Xuân đã lập biên bản sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.