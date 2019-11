Bắt quả tang nhóm thiếu niên phá kính ô tô, ném gạch đá vào nhà dân

Trước đó, công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An nhận được tin báo của người dân về việc bị một nhóm thiếu niên chạy xe máy ném gạch, đá vào cửa kính nhà dân, bẻ gương chiếu hậu ô tô, đập phá kính ô tô gây thiệt hại tài sản. Nhận được tin báo, Công an phường Tân Đông Hiệp đã nhờ lực lượng Công an thị xã Dĩ An hỗ trợ truy tìm các đối tượng.

Gạch đá nhóm thiếu niên đập phá kính ô tô, ném vào nhà dân.

Qua công tác nắm tình hình, theo dõi, công an xác định, nhóm thiếu nhiên này có khoảng 10 đối tượng (từ 14 đến 17 tuổi) do Đoàn Nguyễn Trọng Phúc (16 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An) cầm đầu.

Sau khi tụ tập ăn uống, cả nhóm chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trong phường Tân Đông Hiệp và dùng gạch, đá, vỏ chai bia ném vào nhà dân và đập phá kính xe ô tô… Một tuần qua, nhóm này đã gây ra 6 vụ phá hoại tài sản.

Khoảng 0h30 ngày 1/11, Đội cảnh sát hình sự, Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp bắt quả tang nhóm thiếu niên này khi đang ném gạch, đá vào nhà dân. Tại hiện trường, công an thu giữ vật chứng là 5 chiếc xe máy và một số gạch, đá, vỏ chai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an thị xã Dĩ An điều tra, làm rõ./.