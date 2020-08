Bắt tài xế gây tai nạn bỏ chạy nhờ camera an ninh

Hôm nay (16/8), Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước thông tin, từ hình ảnh camera an ninh, đơn vị đã bắt nóng tài xế Nguyễn Đắc An (42 tuổi, quê Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy.

Tài xế An tại cơ quan công an.

Trước đó, chiều 15/8, An điều khiển xe ô tô mang biển số 60A – 244.20, lưu thông trên đường ĐT 753, hướng từ Mã Đà, tỉnh Đồng Nai đi thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đến đoạn ấp Cây Điệp, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, An tăng ga vượt lên trước chiếc xe máy do một phụ nữ tên Oanh (ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) điều khiển lưu thông cùng chiều. Trong lúc vượt, xe của An bất ngờ bẻ lái sang phải tông vào xe máy khiến chị Oanh ngã văng vào bụi cây bên đường bất tỉnh.

Sau khi gây tai nạn, đối tượng tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Chị Oanh sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại.

Toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại. Trích xuất camera an ninh, lực lượng cảnh sát hình sự, công an huyện Đồng Phú phối hợp với các đơn vị tổ chức truy tìm tài xế gây tai nạn.

Sáng 16/8, phát hiện tài xế đang điều khiển xe ô tô nói trên lưu thông trên đường ĐT.741, hướng từ xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài đi TPHCM lực lượng chức năng tổ chức các chốt chặn, vây bắt. Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Đồng Phú tiếp tục điều tra, làm rõ./.