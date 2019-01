Bắt tạm giam nam sinh lớp 10 đâm chết người ở Quảng Nam

Ngày 7/1, Đại tá Nguyễn Đức Dũng (Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Xuân Hùng (lớp 10/3, trú thôn 4, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trường THPT Nam Trà My nơi các học sinh ẩu đả khiến một người thiệt mạng.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 21h ngày 27/12/2018, tại phòng số 18 ký túc xá trường THPT Nam Trà My (huyện Nam Trà My), em Thái Viết Bảo (lớp 11/3) và Hồ Văn Tuấn (lớp 12/4) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Chứng kiến 2 bạn học khóa trên ẩu đả, Đặng Xuân Hùng chạy tới can ngăn thì bị Tuấn đánh chảy máu mũi.

Tức giận, Hùng cầm vật nhọn đâm vào hông Tuấn gây thương tích.

Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trà My ngay sau đó nhưng không qua khỏi./.

