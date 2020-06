Bắt tạm giam thầy giáo dâm ô học sinh tại Kiên Giang

Chiều nay (17/6), Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Châu (SN 1971), giáo viên Trường Tiểu học Minh Thuận 1, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng để điều tra làm rõ về hành vi “Dâm ô trẻ em” vào chiều qua, ngày 16/6.

Trường tiểu học Minh Thuận 1.

Trước đó, vào sáng ngày 11/6, Công an huyện U Minh Thượng nhận đơn tố giác ông Châu sàm sỡ 2 em học sinh Trường Tiểu học Minh Thuận 1 tại nhà vệ sinh của trường.



Ngày 12/6, biết bản thân bị tố cáo về hành vi này nên ông Châu tự tử bằng thuốc trừ sâu. Được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Châu không bị nguy kịch đến tính mạng và đã xuất viện

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, ông Châu đã thừa nhận do thấy 2 em học sinh dễ thương nên đã dùng tay sờ vào vùng kín của 2 nữ sinh này từ đầu tháng 6 đến khi bị gia đình phát hiện tố giác đến cơ quan công an./.