Bắt tạm giam Trưởng ban Thời sự tạp chí điện tử Hòa nhập

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Văn Trọng (SN 1970, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bị can Trọng hiện là Trưởng phòng Thời sự Tạp chí điện tử Hòa nhập.

Theo điều tra, cuối năm 2019 Trọng lên mạng tìm hiểu về trang một trang Game có hình thức dự đoán kết quả bóng đá. Trang game này thuộc Cty Cổ phần X, do ông N.V.A làm Chủ tịch HĐQT.

Bị can Lê Văn Trọng.

Trọng nắm thông tin trang Game này chưa được cấp phép hoạt động nên đã nảy sinh ý định viết bài về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh và pháp lý của công ty nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của công ty.

Bên cạnh đó, Trọng biết ông N.T.K, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư N.L, là người đã ký một số văn bản liên quan đến việc đánh giá tài sản của công ty CP X, nên đã liên hệ và yêu cầu ông K. gửi bản photocopy báo cáo đánh giá tài sản.

Ngày 8/1/2020, Trọng đăng tải bài viết "Cảnh báo nguy cơ mất tiền bởi bánh vẽ Game103" lên trang điện tử Hoanhap.vn, rồi gửi đường link cho ông K. và ông V.A. Ngày hôm sau, ông V.A lên Trụ sở tạp chí điện tử Hòa nhập để phản ánh các nội dung không đúng sự thật, đề nghị cải chính.

Sau đó, Trọng tiếp tục đăng tải các bài viết và gửi link tới ông V.A. Do lo sợ, ông V.A đồng ý đối thoại với Trọng để "giải quyết", không tiếp tục đăng bài nữa. Ngày 2/3, khi gặp ông K. tại một quán cafe thì Trọng yêu cầu chuyển lời đến phía ông V.A, phải đưa 300 triệu đồng để dừng đăng bài.

Ngày 6/3, ông V.A đã nhờ ông K. đưa 300 triệu đồng cho Trọng (200 triệu đồng) và định đưa cho một người khác (100 triệu đồng). Khi đang thực hiện giao dịch thì lực lượng Công an đã ập vào bắt quả tang.

Bị can Lê Văn Trọng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản"./.