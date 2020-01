Bắt thanh niên cướp xe của nữ xe ôm trong đêm

Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (SN 1995, tạm trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hải thừa nhận hành vi phạm tội (ảnh: Hoàng Giang).



Trước đó, người quen nhờ chị Phạm Cẩm Nhung (hành nghề xe ôm), chở Hải từ thị trấn Sông đốc, huyện Trần Văn Thời đến tuyến đường Xuyên Á, huyện Thới Bình với giá 300.000 đồng.

Do cuộc sống khó khăn nên chị Nhung vẫn nhận lời mặc dù khi đó đã khoảng 21h. Khi vào đường Xuyên Á, gã thanh niên giả vờ kêu chị dừng xe, dùng vũ lực cướp xe môtô BKS 69N1- 556.61 rồi tẩu thoát. Chị Nhung được người dân địa phương hỗ trợ đưa đến trình báo Công an.

Công an huyện Thới Bình đã vào cuộc tiến hành các biện pháp nghiệp vụ đồng thời phối hợp cùng các đơn vị chức năng Công an tỉnh Cà Mau và Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải khi y đang lẩn trốn tại huyện Hòa Bình.

Lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ một túi nilon có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy đá trên người đối tượng.

Tại cơ quan công an, Hải khai nhận, sau khi cướp được xe, y mang đến Bạc Liêu bán để lấy tiền tiêu xài. Trong quá trình lẩn trốn, Hải lại tiếp tục thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, y còn liên quan đến một vụ trộm và một vụ lừa đảo khác trước đó.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.

