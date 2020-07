Bắt thêm 1 nghi phạm vụ phóng hỏa làm 3 người bị thương ở An Giang

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 13/7, tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang làm 3 người bị thương; chiều 15/7, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt thêm một nghi phạm nữa là Nguyễn Tất Linh, 39 tuổi, ngụ tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, là hàng xóm của nghi phạm Bùi Tấn Quang bị bắt trước đó, khi Quang đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Ba cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thạnh Trung được khen thưởng đột xuất.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Quang có quan hệ tình cảm với bà Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1976, trú tại tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thời gian gần đây, giữa Quang và Diễm thường xảy ra mâu thuẫn; đến sáng 13/7, Quang rủ Linh cùng đi mua xăng mang đến nhà bà Diễm rồi châm lửa đốt nhà.

Cũng liên quan đến vụ hỏa hoạn này, hôm nay 15/7, Công an tỉnh An Giang tổ chức tuyên dương, khen thưởng đột xuất đối với 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Thạnh Trung gồm: Đại úy Trần Thanh Phong, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh Trung; Thái Văn Nhựt Long và Phạm Bảo Qui, Công an viên – Công an xã Vĩnh Thạnh Trung vì đã dũng cảm, kịp thời cứu người trong vụ cháy xảy ra tại ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 13/7, 3 cán bộ chiến sĩ đang đi tuần tra trên địa bàn thì phát hiện ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Diễm, tổ 15, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức Đại úy Trần Thanh Phong cùng Thái Văn Nhựt Long và Phạm Bảo Qui gọi điện thoại báo cáo Trưởng Công an xã Vĩnh Thạnh Trung để nhờ các lực lượng chữa cháy của huyện Châu Phú hỗ trợ dập lửa.

Đồng thời, Đại úy Trần Thanh Phong cùng 2 công an viên Thái Văn Nhựt Long và Phạm Bảo Qui tiến hành phá cổng rào bằng sắt phía trước của ngôi nhà để cùng với người dân vào bên trong dập lửa; cứu bà Nguyễn Thị Diễm, chị Nguyễn Thị Thu Hà và bé Lê Trâm Anh đang bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài. Sau đó, cùng với người dân đưa 3 người vào Bệnh viện cấp cứu. Nếu không có sự kịp thời cứu người của 3 đồng chí công an này, rất có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bà Diễm, chị Hà và bé Lê Trâm Anh.

Hiện vụ việc vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ./.