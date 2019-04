Bắt thêm 3 đối tượng truy nã của “Tập đoàn Nam Long”

Nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Cơ quan Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ thêm 3 đối tượng bị truy nã của “Tập đoàn Nam Long" gồm: Ngô Quang Đông (SN 1971), trú tại Đồ Sơn, Hải Phòng; Phạm Đức Duy (SN 1981), trú tại Tân Thành, Dương Kinh, Hải Phòng; Trần Quang Trung (SN 1988), trú tại tỉnh Quảng Ninh.



Các đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã do liên quan đến cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của “Tập đoàn Nam Long”.

Đối tượng Phạm Đức Duy (Ảnh: Dân Trí)

Như VOV đã đưa tin, "Tập đoàn Nam Long" do Nguyễn Đức Thành (SN 1988), trú tại phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM cầm đầu, với 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.



Mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh. Các đối tượng đã tạo vỏ bọc hợp pháp với danh nghĩa là Cổ phần tư vấn đầu tư và kỹ thuật xây dựng Thành Nam, thuê trụ sở, mở 26 chi nhánh, sau đó in card visit quảng cáo để cho vay nặng lãi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Theo thống kê 23/70 tài khản ngân hàng “Tập đoàn Nam Long” có số tiền giao dịch hơn 510 tỷ đồng với hơn 200 khách hàng vay lãi nặng ở 26 khu vực, tại 63 tỉnh, thành phố.



Hiện Công an Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các Cục cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ - Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố trong cả nước tiếp tục điều tra, xử lý vụ án./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER