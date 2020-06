Bắt vụ vận chuyển ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam với số lượng lớn

Sáng 15/6, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam, với số lượng hơn 30kg.



Khoảng 2h30 ngày 14/6, các lực lượng chức năng thuộc Bộ độ Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, phát hiện 6 đối tượng đi trên 2 xe mô tô, chạy theo hướng từ xã Khánh An về xã Quốc Thái có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên chỉ có 1 xe dừng lại, còn 1 xe tiếp tục chạy về hướng TP.Châu Đốc. Lực lượng chức năng đã phối hợp đuổi theo bắt được chiếc xe bỏ chạy tại xã Đa Phước, huyện An Phú.



Đối tượng Nguyễn Thị Bích Diễm

Qua kiểm tra, xe thứ nhất, người điều khiển là Võ Văn Hải, 48 tuổi, thường trú tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang, hành nghề xe ôm; 2 người ngồi sau là Phan Văn Ngợi, 57 tuổi, thường trú xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Thị Bích Diễm mang theo 1 túi nilon màu đen, trong đó có 12 bọc nilon nhỏ, bên trong các bọc có chứa chất nghi là ma túy.

Xe thứ hai người điều khiển là Lê Văn Cọp, 31 tuổi, thường trú xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, hành nghề xe ôm; Hai đối tượng ngồi sau là Mai Vinh Hậu, 21 tuổi, thường trú phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, mang theo 1 túi nilon màu đen, trong đó có chứa 9 bọc nilon nhỏ có chứa chất nghi là ma túy; người thứ hai là Chan Toung (tên gọi khác Nam), 25 tuổi, thường trú tỉnh Kandal, Campuchia, có mang theo 1 túi nilon màu đen, trong đó có 11 bọc nilon nhỏ chứa chất nghi là ma túy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, đưa người, phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Phú Hữu để điều tra là rõ.



Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng thừa nhận, bên trong các bọc đen đều là ma túy đá với số lượng là hơn 30 kg. Hai đối tượng Mai Vinh Hậu và Chan Toung khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia về Việt Nam cho Nguyễn Thị Bích Diễm để lấy tiền công là 200 USD/người. Còn đối tượng Nguyễn Thị Bích Diễm khai nhận, vận chuyển thuê số hàng trên để trừ tiền nợ; Diễm đã trực tiếp nhận 32 túi nilon vận chuyển cho 1 người qua tài khoản facebook có tên Song Hor (không rõ địa chỉ). Sau khi nhận ma túy, Diễm đã chia thành 3 túi nilon màu đen, giao cho Mai Vinh Hậu, Chan Toung và bản thân Diễm cùng vận chuyển về Việt Nam. Khi đang vận chuyển đến xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ.



Sau khi lấy lời khai từ các đối tượng, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tiếp tục điều tra mở rộng và bắt thêm một số đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy này.

Thượng tá Trần Duy Thụ, Trưởng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng khám xét một số điểm ở TP.HCM và bắt thêm 2 đối tượng nữa, với tang vật là 1 kg ma túy đá; hiện đang thụ lý đưa về Biên phòng An Giang để xử lý theo quy định pháp luật./.