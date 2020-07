Bị công an rượt đuổi, nam thanh niên chạy vào nhà dân cố thủ

Tối 9/7, Công an Quận 4, TPHCM hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một thanh niên cố thủ trong nhà dân rồi dùng hung khí tự gây thương tích.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay, lúc 17h chiều 9/7, có một nam thanh niên không mặc áo, trên tay cầm hung khí, di chuyển dọc theo đường Bến Vân Đồn thuộc địa bàn Phường 6, Quận 4. Nhận tin báo của người dân, công an cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra. Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, nam thanh niên chạy vào một nhà dân ven đường ở chân cầu Ông Lãnh cố thủ.



Công an địa phương đã cố gắng thuyết phục người này ra ngoài. Bất ngờ người thanh niên dùng hung khí đang cầm trên tay đâm vào bụng, bỏ chạy ra ngoài rồi gục xuống đường. Người dân tại đây đã cùng công an sơ cứu rồi đưa nam thanh niên trên đi cấp cứu. Công an Phường 6, Quận 4 cũng đã lập hồ sơ, trích xuất camera an ninh để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.