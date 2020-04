Bị nhắc đeo khẩu trang, xông vào bóp cổ cán bộ chống dịch Covid-19

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Bá Dũng (sinh năm 1986 trú tại ngõ chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Bá Dũng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 6h30’ ngày 14/4, tổ công tác của Công an phường Văn Chương làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 phát hiện một thanh niên không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực hồ Văn Chương.

Khi tổ công tác nhắc nhở đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 05 của UBND Thành phố thì thanh niên này không chấp hành và có hành vi tấn công, bóp cổ một đồng chí Công an.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Bá Dũng, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an quận Đống Đa tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.