Bị truy nã vẫn trốn qua tỉnh khác trộm xe máy

Chiều nay (27/9), trong lúc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Hoà Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, cán bộ Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, đã bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe máy, dù đang bị truy nã.

Đối tượng Kiên (áo đỏ đô) bị bắt giữ khi đang trên đường đi tiêu thụ chiếc xe ăn trộm.

Cụ thể, vào khoảng 13h, tại khu vực Hòa Phú, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát: 81B2-236.71 lưu thông từ thành phố Buôn Ma Thuột đi thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông chạy quá tốc độ nên đã ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.

Thấy lực lượng CSGT, thay vì dừng lại đối tượng này tăng ga bỏ chạy. Chạy khoảng 2km, đối tượng bị lực lượng CSGT bắt giữ. Qua kiểm tra ban đầu, đối tượng sử dụng một CMND giả và không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến chiếc xe.

Sau đó đối tượng khai nhận là Lý Văn Kiên (33 tuổi, trú thôn 10, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Chiếc xe là do Kiên lấy trộm ở xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai và định mang về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Khám xét nhanh túi xách cá nhân của Kiên, lực lượng công an phát thêm 3 chiếc điện thoại; 1 bộ van phá khoá cùng 1 bịch bả chó dùng để bẫy chó.

Thực hiện xác minh nhanh, lực lượng công an Đắk Lắk phát hiện Lý Văn Kiên là đối tượng bị Công an Lâm Đồng truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”. Đội CSGT số 5 đã bàn giao Lý Văn Kiên cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đăk Lăk tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.