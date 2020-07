Bộ đội biên phòng Sơn La bắt đối tượng vận chuyển 41 bánh Heroin

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án mang SL 720 do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La xác lập, vào sáng 10/7, tại khu vực bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Bộ đội Biên phòng Sơn La chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Sơn La và Công an 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ phá thành công Chuyên án bí số SL 720, bắt quả tang đối tượng Giàng A Vừ, sinh năm 1989, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Giàng A Vừ cùng tang vật.

Tang vật thu giữ gồm 41 bánh Heroin, 1 xe ô to, 2 điện thoại di động và 4.800.000 đồng.



Qua đấu tranh bước đầu đối tượng khai: lợi dụng là lái xe taxi chạy dịch vụ, đi lại thuận tiện, ít bị lực lượng chức năng kiểm soát, đối tượng đã lên khu vực giáp biên giới để vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông (không biết tên, địa chỉ) về thị trấn Mộc Châu sẽ có người nhận, giao dịch thành công sẽ được trả với số tiền là 80.000.000 đồng.

Khi đang trên đường vận chuyển số ma túy trên thì bị Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.