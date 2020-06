Cảnh giác chiêu lừa chuyển tiền trên ứng dụng giao dịch ngân hàng

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Thanh (24 tuổi; trú tại Trương Xá, Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thanh tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, Thanh từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, do không có nghề nghiệp ổn định, Thanh lên mạng Internet tìm hiểu và phát hiện lỗi của tính năng “đặt lịch hẹn, chuyển tiền sau” trên ứng dụng giao dịch của ngân hàng. Khi chọn tính năng này, dù tiền chưa hề được chuyển đi nhưng ứng dụng vẫn hiện ra thông báo "giao dịch của quý khách đã được ghi nhận”. Lợi dụng kẽ hở này, Thanh đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Khoảng 13h30’ ngày 15/5, Thanh đến một cửa hàng vàng ở phố Trương Định (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) hỏi mua một sợi dây chuyền vàng 24k loại 2 chỉ. Sau khi thống nhất giá cả là 9.850.000 đồng, Thanh mở ứng dụng giao dịch trực tuyến của ngân hàng trên điện thoại, dùng tính năng chuyển tiền theo lịch hẹn và đưa cho chủ cửa hàng xem.

Nhìn thấy thông báo trên ứng dụng đã chuyển 10 triệu, chủ cửa hàng vàng đinh ninh giao dịch đã hoàn tất nên đã đưa dây chuyền cho Thanh. Sau khi về nhà, Thanh đã hủy lệnh và không chuyển tiền đến tài khoản của chủ cửa hàng nữa.

Đến chiều ngày 26/5, Thanh tiếp tục đến một cửa hàng vàng trên phố Xã Đàn (quận Đống Đa) với ý định dùng thủ đoạn trên để lừa đảo thì bị người dân cùng Công an phường Phương Liên (quận Đống Đa) phát hiện bắt giữ. Công an phường Phương Liên đã bàn giao lại đối tượng cho Công an phường Tân Mai, quận Hoàng Mai để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận đã dùng thủ đoạn trên lừa đảo trót lọt 2 cửa hàng vàng ở quận Hoàng Mai và 1 cửa hàng điện thoại ở quận Đống Đa. Số tài sản lừa được, Thanh đã mang đi bán lấy tiền ăn tiêu.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định./.