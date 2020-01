Cảnh sát vây rừng tràm nơi nghi can bắn chết người ở Củ Chi lẩn trốn

Liên quan vụ nổ súng do mâu thuẫn tại sới bạc khiến 4 người chết và 1 người bị thương tại ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đến 14h30 chiều nay (30/1), lực lượng công an vẫn đang huy động hàng trăm người phong toả khu rừng tràm được xác định là nơi nghi can đang lẩn trốn.



Cảnh sát chốt các ngã đường tại khu vực rừng tràm nơi nghi can đang lẩn trốn

Theo ghi nhận của phóng viên, có khoảng 500 người gồm Cảnh sát cơ động, công an địa phương, dân quân tự vệ cùng xe bọc thép... được điều động đến khu vực rừng tràm, bãi sậy thuộc địa phận xã Trung An, huyện Củ Chi, cách hiện trường xảy ra vụ nổ súng khoảng 10km để phong toả các ngả đường, ráo riết truy lùng nghi can. Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi.

Người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi lực lượng cảnh sát vây bắt nghi can

Cùng ngày, Công an huyện Củ Chi đã có báo cáo nhanh về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn. Theo đó, đối tượng gây án được xác định là Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thủy, ngụ tại huyện Củ Chi), là Thượng úy, cán bộ Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự - Hỗ trợ tư pháp của Công an quận 11.

Các nạn nhân của vụ án đã tử vong, gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990, trú tại huyện Củ Chi); Lê Tấn Long (SN 1974, trú tại huyện Củ Chi), Lê Thành Trung (SN 1992, trú tại huyện Củ Chi), Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, trú tại Bà Rịa Vũng Tàu). Nạn nhân bị thương là Trần Văn Thạnh (SN 1987, trú tại huyện Củ Chi)./.