Chặn đường cướp tài sản của nữ công nhân

Ngày 12/9, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng cướp tài sản trên địa bàn huyện.

Hai đối tượng có hành vi cướp tài sản nữ công nhân bị công an bắt giữ

Qua thời gian theo dõi, xác minh, ngày 11/9, Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang và Công an phường Tân Khánh, Thành phố Tân An,(tỉnh Long An) bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Lập (29 tuổi) và Huỳnh Thiện Nhân (20 tuổi) cùng ngụ phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, tỉnh Long An về hành vi cướp tài sản.



Làm việc với cơ quan công an, 2 đối tượng đã khai nhận thực hiện 2 vụ cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài sản và phương tiện có liên quan đến vụ cướp, trong đó có 2 điện thoại di động của các bị hại.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an huyện Chợ Gạo đang mở rộng điều tra.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 5/2019 đến nay, trên địa bàn xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo xảy ra nhiều vụ cướp tài sản. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, đoạn đường vắng người, sử dụng xe máy bám theo các nữ công nhân đi làm từ Khu công nghiệp về nhà.