Chặn tội phạm mùa dịch Covid-19: Công an tăng cường tuần tra, mật phục

Bộ Công an nhận định, trong những ngày cách ly xã hội để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, gây áp lực gia tăng tội phạm và phức tạp về trật tự xã hội.

Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp xử lý nhiều loại hình tội phạm, không để xảy ra tình hình phức tạp, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 8/4, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện vụ sản xuất, buôn bán hàng nghìn trang phục, thiết bị y tế liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công ty Đức Anh tại số 5, ngõ 178, phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội). Đây là một trong những vụ sản xuất thiết bị y tế giả lớn nhất từ trước đến nay bị Công an TP Hà Nội triệt phá.

Hiện trường vụ việc sản xuất, buôn bán hàng nghìn trang phục, thiết bị y tế . (Ảnh: Công an cung cấp)

Tiếp đó, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Vũ Hoàng Anh (SN 1993, trú tại Tổ 6 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa bán khẩu trang y tế.

Thời gian gần đây, nhiều loại tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản (giết người, cướp tài sản, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản...) diễn biến phức tạp, nhất là liên quan đến nhóm đối tượng nghiện ma túy, tín dụng đen, thua cờ bạc, nợ nần....

Để đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn quản lý, cán bộ, chiến sỹ Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã tăng cường xuống địa bàn chủ động nắm tình hình không để đột xuất, bất ngờ và phức tạp về an ninh trật tự. Qua đó xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Đối tượng Vũ Hoàng Anh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đặc biệt là từ khi ca bệnh Covid-19 đầu tiên trên địa bàn Hà Nội, cũng là thời điểm cán bộ công an phường đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền động viên, nắm chắc di biến động dân cư, phục vụ công tác kiểm soát và phòng chống dịch.



Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trưởng Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cho biết, công an phường luôn trực 100% quân số, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Nhận định khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng xấu cũng sẽ gia tăng hoạt động, Công an quận Cầu Giấy đã chỉ đạo công an các phường phối hợp với đội cảnh sát hình sự tăng cường rà soát và tiến hành tuần tra đêm để kịp thời phát hiện, trấn áp các đối tượng lợi dụng dịch bệnh và sự lơ là mất cảnh giác của người dân để phạm tội.

Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, cùng với việc tập trung rà soát, khoanh vùng, xử lý dịch bệnh thì công tác chuyên môn của lực lượng công an luôn được đảm bảo. Công an quận chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, mật phục để xử lý vi phạm về an ninh trật tự. Đồng thời, quận chỉ đạo lực lượng Công an phường thường xuyên tuần tra kiểm soát nhất là vào ban đêm, chia 3 ca liên tục từ đêm cho đến 5 giờ sáng hôm sau để chủ động trong công tác đấu tranh với tội phạm.

Công ty tạm nghỉ do Covid-19, nhân viên trộm hàng đem ra ngoài bán tại quận Đống Đa, Hà Nội. 3 đối tượng trong vụ án.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm đã yêu cầu các đội nghiệp vụ, công an các phường lên phương án đấu trang phòng, chống tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật, hủy hoại tài sản. Đồng thời thực hiện tuần tra 3 ca khép kín địa bàn 24/24, sẵn sàng xử lý khi có tình huống đột xuất, bất ngờ.

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liên dự báo khi xảy ra dịch bệnh thì tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ có diễn biến phức tạp. Vì vậy, Công an quận đã xây dựng các phương án để triển khai đến các đội nghiệp vụ,công an các phường để tiến hành các hoạt động phòng ngừa cũng như phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Công an vừa ra Công điện số 03 gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vụ cướp tiền trong siêu thị tại Nha Trang, Khánh Hòa

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, thực tế cho thấy tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều trường hợp. Bộ công an sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm; Phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an phường, Công an xã, Cảnh sát khu vực và các mô hình, điển hình tiên tiến của quần chúng nhân dân để phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.