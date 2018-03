Châu Việt Cường đang chữa ngộ độc tỏi trong bệnh viện hay ở trại giam?

Theo báo Người Lao động, ngày 10/3, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết tối 9/3, Công an quận Ba Đình đã đưa ca sĩ Châu Việt Cường (SN 1984, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) từ bệnh viện trở lại nhà tạm giữ để tiếp tục điều tra vì liên quan tới cái chết của chị T.M.H. (SN 1998, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Trong ảnh: Châu Việt Cường tại cơ quan công an. (Ảnh:ANTĐ) Trước đó, ngày 6/3, quá trình bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan tới cái chết của chị H., Châu Việt Cường có biểu hiện đau rát, khó chịu vùng cổ do ăn và nuốt nhiều tỏi. Sau đó, Châu Việt Cường được xác định nhiễm trùng máu nên phải nhập viện điều trị. Theo Dân Việt, một cán bộ điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đối với những người có mặt trong nhóm của ca sĩ Châu Việt Cường hôm xảy ra án mạng 5/3. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy, Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Khang, Phạm Đức Thế cùng cô gái có tên Phượng Anh đều dương tính với ma túy (có sử dụng ma tuý) Trước đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra, làm rõ về hành vi "Vô ý làm chết người". Đồng thời bắt khẩn cấp thêm đối tượng Phạm Đức Thế (37 tuổi, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. (ảnh: ANTĐ) Như tin đã đưa, khoảng 10h30 sáng 5/3, công an phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được thông tin có người tử vong bất thường tại căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị. (ảnh: ANTĐ) Công an phường này đã cử lực lượng xuống xác minh thông tin, tại hiện trường cho thấy ngôi nhà vương vãi nhiều nhánh tỏi tươi. Tiếp tục khám xét, lực lượng công an phát hiện chị T.M.H. (SN 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã tử vong trong tình trạng lõa thể ở góc nhà. (ảnh: ANTĐ) Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa ca sỹ Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) về trụ sở công an để tiến hành lấy lời khai ban đầu. Tại Công an, bước đầu Cường khai nhận, đêm 4/3, Cường cùng một số người bạn đi ăn nhậu rồi về ngôi nhà nêu trên để ngủ. au đó, nhóm người này đã sử dụng ma túy nên sinh ra ảo giác. Trong cơn phê, nghĩ chị H bị "ma nhập", Cường lấy nhiều tỏi bỏ vào miệng chị H khiến nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Tiến hành pháp y tử thi, lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi và củ tỏi trong miệng chị H, trong đó 1 một củ tỏi chèn vào thanh quản che hết chu vi thanh quản gây tắc phế quản và đường hô hấp. Trong ảnh: Ca sĩ Nam Khang - ảnh (tức Đoàn Quý Nguyên, SN 1985, quê Thừa Thiên- Huế), người đã gọi điện rủ Đ.P.A (SN 1995, ở tỉnh Sơn La), sau đó P.A rủ thêm T.M.H (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến căn hộ ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) bị triệu tập tới công an với tư cách là nhân chứng (ảnh: ANTĐ)

Theo báo Người Lao động, ngày 10/3, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết tối 9/3, Công an quận Ba Đình đã đưa ca sĩ Châu Việt Cường (SN 1984, ở xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) từ bệnh viện trở lại nhà tạm giữ để tiếp tục điều tra vì liên quan tới cái chết của chị T.M.H. (SN 1998, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội). Trong ảnh: Châu Việt Cường tại cơ quan công an. (Ảnh:ANTĐ) Trước đó, ngày 6/3, quá trình bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan tới cái chết của chị H., Châu Việt Cường có biểu hiện đau rát, khó chịu vùng cổ do ăn và nuốt nhiều tỏi. Sau đó, Châu Việt Cường được xác định nhiễm trùng máu nên phải nhập viện điều trị. Theo Dân Việt, một cán bộ điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đối với những người có mặt trong nhóm của ca sĩ Châu Việt Cường hôm xảy ra án mạng 5/3. Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu cho thấy, Châu Việt Cường, ca sĩ Nam Khang, Phạm Đức Thế cùng cô gái có tên Phượng Anh đều dương tính với ma túy (có sử dụng ma tuý) Trước đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường để điều tra, làm rõ về hành vi "Vô ý làm chết người". Đồng thời bắt khẩn cấp thêm đối tượng Phạm Đức Thế (37 tuổi, quê Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. (ảnh: ANTĐ) Như tin đã đưa, khoảng 10h30 sáng 5/3, công an phường Cống Vị, quận Ba Đình (Hà Nội) nhận được thông tin có người tử vong bất thường tại căn hộ trên phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị. (ảnh: ANTĐ) Công an phường này đã cử lực lượng xuống xác minh thông tin, tại hiện trường cho thấy ngôi nhà vương vãi nhiều nhánh tỏi tươi. Tiếp tục khám xét, lực lượng công an phát hiện chị T.M.H. (SN 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã tử vong trong tình trạng lõa thể ở góc nhà. (ảnh: ANTĐ) Ngay sau đó, cơ quan công an đã đưa ca sỹ Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) về trụ sở công an để tiến hành lấy lời khai ban đầu. Tại Công an, bước đầu Cường khai nhận, đêm 4/3, Cường cùng một số người bạn đi ăn nhậu rồi về ngôi nhà nêu trên để ngủ. au đó, nhóm người này đã sử dụng ma túy nên sinh ra ảo giác. Trong cơn phê, nghĩ chị H bị "ma nhập", Cường lấy nhiều tỏi bỏ vào miệng chị H khiến nạn nhân ngạt thở dẫn đến tử vong. Tiến hành pháp y tử thi, lực lượng chức năng đã tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi và củ tỏi trong miệng chị H, trong đó 1 một củ tỏi chèn vào thanh quản che hết chu vi thanh quản gây tắc phế quản và đường hô hấp. Trong ảnh: Ca sĩ Nam Khang - ảnh (tức Đoàn Quý Nguyên, SN 1985, quê Thừa Thiên- Huế), người đã gọi điện rủ Đ.P.A (SN 1995, ở tỉnh Sơn La), sau đó P.A rủ thêm T.M.H (20 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đến căn hộ ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) bị triệu tập tới công an với tư cách là nhân chứng (ảnh: ANTĐ)