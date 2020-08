Cháy Công ty xăng dầu tại Hải Phòng, làm rõ những vi phạm về sử dụng đất

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ cháy; làm rõ hiện trạng cũng như đối tượng vi phạm đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ khu vực diễn ra vụ cháy.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu của Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà (thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương), chiều 21/8, UBND huyện An Dương đã yêu cầu Công an huyện phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ cháy. UBND huyện An Dương giao chính quyền các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến khẩn trương làm rõ hiện trạng thửa đất cũng như các đối tượng có hành vi chuyển đổi mục đích sai quy định, vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ tại khu vực diễn ra vụ cháy.

UBND huyện An Dương cũng yêu cầu các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát toàn bộ những trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích trái phép tại khu vực hành lang an toàn giao thông cầu, đường bộ làm nơi tập kết vật liệu, mua bán xăng dầu, bãi trông giữ xe. Các phòng ban chức năng của huyện khẩn trương phối hợp, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, xử lý những trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất ở những khu vực thuộc hành lang cầu, đường bộ.

Điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu của Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà nằm sát chân cầu vượt Quán Toan 1, thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Theo tìm hiểu của PV VOV, kho bãi này có dấu hiệu bị san lấp, chiếm dụng trái phép. Ngoài ra, xung quanh khu vực này cũng có nhiều điểm được sử dụng làm nơi mua bán, tập kết xăng dầu, nhựa đường và các cơ sở xây dựng nhà tôn, hạ đặt container... dù nằm ngay khu vực hành lang an toàn giao thông cầu, đường.

Như VOV đã đưa tin, sáng qua (21/8), một vụ cháy lớn xảy ra tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu của Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà (dưới chân cầu vượt Quán Toan), thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Đám cháy khiến 1 người bị bỏng, 2 xe bồn và 1 xe ôtô con bị thiêu rụi/.