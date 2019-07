Cháy nhà 2 tầng tại Vinh: Nghi có kẻ đổ xăng phóng hỏa

Chiều 30/7, Công an TP Vinh, Nghệ An đã khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ vụ cháy tại ngôi nhà 2 tầng trên đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, TP Vinh Nghệ An khiến 5 người nhập viện.

Theo nguồn tin của phóng viên, quá trình trích xuất camera an ninh trong ngôi nhà, thời điểm xảy ra sự việc có 1 người đàn ông ở tầng 1. Người này đổ can chứa chất lỏng ra rồi châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy, người đàn ông thoát ra ngoài. Lúc này có 5 người ở tầng 2 của ngôi nhà bị ngọn lửa bao vây.

Phía trong ngôi nhà bị cháy.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 30/7, người dân trên đường Bùi Dương Lịch, phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên từ một ngôi nhà hai tầng tại đây. Thời điểm trên trong nhà có 5 người đang ở trên tầng hai và không thể thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, hàng xóm đã hô hoán, dùng các phương tiện tại chỗ dập lửa. Một lúc sau đám cháy được khống chế thành công trước khi xe cứu hỏa tiếp cận.

Cả 5 nạn nhân được chuyển tới bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Trong số này chị Tr (SN 1984) là chủ nhà bị suy hô hấp, đa chấn thương, bỏng ở tay, chân.

Hai con gái của chị Tr cùng hai người khác trong tình trạng ngạt khí, mặt đỏ, đau rát đường thở và hoảng loạn, tất cả các nạn nhân đều đã qua nguy kịch.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.