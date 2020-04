Chốt kiểm dịch Covid-19 phát hiện nhanh tên cướp, hỗ trợ tài xế xe ôm

Lực lượng tình nguyện quyên góp tiền hỗ trợ lái xe ôm

Vào khoảng 4h sáng nay (21/4), đại diện nhóm đoàn viên, thanh niên tình nguyện tại chốt khai báo y tế Big C nằm trên đường dẫn cầu Cần Thơ đã tiến hành trao số tiền hơn 2,7 triệu đồng (số tiền này đa phần do các tình nguyện viên tại chốt kiểm tra y tế Big C Cần Thơ tự nguyện quyên góp cùng một số người hảo tâm) cho lái xe ôm Trần Ngọc Dũng – nạn nhân bị cướp móc ví, xô ngã ở đoạn đường vắng tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ vào ngày 20/4.

Theo nguồn tin từ lực lượng tình nguyện, ông Trần Ngọc Dũng làm nghề chạy xe ôm ở TP HCM. Ngày 20/4, ông Dũng chở một thanh niên từ Bến xe Miền Tây về quận Thốt Nốt (Cần Thơ), đoạn đường hơn 200km. Biết đây là cuốc xe đường dài vất vả nhưng do mùa dịch Covid-19 ít việc làm, thu nhập kém nên ông cũng nhận lời.

Thế nhưng, khi xe chạy đến một khu ruộng vắng người qua lại tại quận Thốt Nốt, Cần Thơ, “vị khách” đã ra tay móc ví, điện thoại, đạp ông cùng phương tiện té ngã xuống ruộng và chạy mất.

Lực lượng tình nguyện trao số tiền quyên góp cho ông Trần Ngọc Dũng.

Anh Trần Việt Tuấn - Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên Cần Thơ cho biết, khi nhận được thông tin lái xe có chạy ngang chốt Big C và đã khai báo y tế, lực lượng tại chốt ngay lập tức rà soát thông tin lưu trữ, lọc lại danh sách và tìm ra ngay thông tin đối tượng.

Sau đó lực lượng chuyển thông tin cho cơ quan chức năng tại Thốt Nốt để rà soát. Hiện đối tượng đã bị bắt giữ cùng tang vật, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

"Hơn 20 ngày qua trực tại chốt, khi có những tình huống bất ngờ như thế này thì thấy thêm được hình ảnh đẹp ở các bạn cùng tấm lòng nhân ái. Từ những việc làm như thế, góp phần vào công tác tuyên truyền cũng như các việc làm tốt cho các bạn trẻ trên mạng xã hội, lan tỏa thêm những câu chuyện đẹp", anh Tuấn nói.

Trước khi ông Trần Ngọc Dũng quay lại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng còn đóng góp thức ăn, nước uống hỗ trợ.

Ông Trần Ngọc Dũng (ngụ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP HCM) bày tỏ sự biết ơn chân thành đến lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện Cần Thơ nói chung và tại chốt kiểm tra y tế Big C nói riêng. Sự giúp đỡ nhiệt tình của những người xa lạ nơi đất khách khiến người lái xe ôm vô cùng cảm động và ấm lòng./.