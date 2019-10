Cổ động viên gây rối, đốt pháo sẽ bị ghi hình bắt giữ

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vào tối 10/10, Ban Tổ chức trận đấu đã lên nhiều kế hoạch, trong đó có việc lắp đặt 40 camera trên khắp các khán đài để ghi hình những người cố tình gây rối, đốt pháo...



Ban Tổ chức lắp 40 camera ở sân Mỹ Đình. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Ban Tổ chức trận đấu, Công an Hà Nội sẽ lắp hệ thống cổng từ để kiểm soát cổ động viên vào sân Mỹ Đình. Sẽ có ít nhất 3 cổng từ được lắp trước khán đài B và 1 lắp ở cổng sau sân. Hệ thống cổng từ này sẽ được dùng để kiểm soát tư trang cá nhân khán giả mang trên người và túi xách vào sân.



Nhằm đảm bảo an toàn, pháo sáng và các vật dụng nguy hiểm sẽ bị ngăn chặn từ bên ngoài sân Mỹ Đình. Các phương án an ninh đã được thống nhất để cổ động viên có ý đồ gây rối, đốt pháo không thể thực hiện được hoặc nếu thực hiện sẽ ngay lập tức bị phát hiện và bị lực lượng an ninh bắt giữ.



Ban Tổ chức cũng khuyến cáo các cổ động viên nên đến sân sớm hơn từ 3 đến 4 tiếng so với thời điểm trận đấu diễn ra để tiện hỗ trợ an ninh, hướng dẫn chỗ ngồi. Các cổ động viên Malaysia sẽ được bố trí ngồi ở khu vực cửa 1-3-7 khán đài C và có lực lượng an ninh bảo vệ