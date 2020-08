“Con nghiện” giả danh Công an đi bắt ma túy

Ngày 4/8, nhận được tin báo của người dân xã Cam Đường về việc có một số đối tượng nghi giả danh Công an để chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Lào Cai phối hợp với Công an địa bàn đã nhanh chóng điều tra, xác minh, triệu tập 2 đối tượng liên quan tới làm rõ.



Xác minh ban đầu cho thấy, danh tính 2 đối tượng gồm Nguyễn Đức Anh (SN 1995, trú tại tổ 2, phường Cốc Lếu) và Lê Minh Cường (SN 1990, trú tại tổ 6, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai), cả 2 đều nghiện ma túy.



2 đối tượng giả danh Công an (Ảnh: Thanh Tuấn)

Trước đó, cùng ngày, Đức Anh rủ Cường tới khu vực khai trường số 5, xã Cam Đường để giả danh Cảnh sát phòng, chống ma túy nhằm bắt giữ các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy, sau đó đòi tiền “phạt nóng”.



Đến khoảng 13h, 2 đối tượng đã khống chế Đ.H.L (SN 1986) khi biết L là người nghiện đang đi mua ma túy về sử dụng.



Do L không mang nhiều tiền, nên 2 đối tượng đã đưa L về nhà và yêu cầu gia đình phải nộp đủ số tiền 5 triệu đồng nếu không sẽ đưa L đi cai nghiện.



Bản thân gia đình cũng không có đủ 5 triệu, mẹ của L đã đưa cho 2 đối tượng 3 triệu đồng mong được bỏ qua.



Sau vụ việc, phía gia đình L nghi ngờ 2 đối tượng Đức Anh và Cường giả danh Công an để chiếm đoạt tài sản nên đã trình báo tới Công an thành phố Lào Cai.



Tới ngày 6/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng Nguyễn Đức Anh và Lê Minh Cường về hành vi cưỡng đoạt tài sản./.