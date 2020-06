Con tưới xăng đốt cả nhà khiến 1 người chết, 3 người bỏng nặng

Ngày 9/6, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ con tưới xăng đốt cả gia đình làm 4 người thương vong lên Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.



Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 5/6, ông Nguyễn Tấn Lợi (52 tuổi, ở phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đi nhậu về thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với con trai là Nguyễn Minh Tới (21 tuổi).

Trong lúc cãi nhau, Tới lấy can nhựa đựng 5 lít xăng tưới vào người ông Lợi rồi đổ xuống nền nhà, sau đó châm lửa đốt.



Hậu quả, ông Lợi, Tới, Nguyễn Minh Thuận (10 tuổi), là em trai Tới và bà Lê Thị Rớt (50 tuổi), mẹ ruột Tới bị bỏng. Người dân địa phương đã đưa cả 4 người đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, ngày 8/6, ông Lợi đã tử vong.



Thượng tá Đào Thanh Long, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, hiện vụ việc đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.