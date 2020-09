Công an An Giang chặn đứng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép

Sáng nay 2/9, Công an tỉnh An Giang cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối phợp với Công an thành phố Long Xuyên, vừa kịp thời chặn đứng một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn.

Nhiều xe được các đối tượng thay đổi mẫu mã, kết cấu và đặc tính của xe.

Vào khoảng 3h ngày 2/9, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn thuộc phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, có một nhóm thanh, thiếu niên đang tụ tập chuẩn bị tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.



Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Long Xuyên kịp thời triển khai lực lượng bắt giữ 25 thanh, thiếu niên liên quan, những người này có độ tuổi từ 14 đến 20 tuổi, trú tại các huyện Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn, Chợ Mới và thành phố Long Xuyên, cùng 19 xe máy các loại.

25 đối tượng tại cơ quan điều tra

Tiến hành kiểm tra, phát hiện có nhiều xe được các đối tượng thay đổi mẫu mã, kết cấu và đặc tính của xe. Qua thử test nhanh, phát hiện 1đối tượng dương tính với ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, các thanh, thiếu niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Các đối tượng có độ tuổi từ 14 đến 20.

Hiện Công an thành phố Long Xuyên đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi của từng đối tượng và xử lý nghiêm nhằm giáo dục, răn đe chung./.