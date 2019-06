Công an Đà Nẵng “cất lưới” chuyên án ma túy sau một năm theo dõi

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng, đây là chuyên án mà đơn vị đã bí mật theo dõi từ cuối năm ngoái.



Tang vật thuốc lắc

Cuối năm 2018, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường theo dõi, nắm tình hình nhóm đối tượng có tiền án về ma túy, chuyên bán sỉ ma túy với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi.

Tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã xác minh làm rõ nhân thân, lai lịch, mối quan hệ, nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.



Ma túy đá

Lúc 19h40 ngày 14/6 vừa qua, tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Phòng Cảnh sát môi trường bắt quả tang đối tượng tên N (28 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Hải Châu, thuê trọ tại tổ 72 phường Hòa Cường Nam) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 1,03 kg ma túy đá, 1.100 viên thuốc lắc, 3 điện thoại di động.

Đến 23h cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt quả tang đối tượng V.N.Q (28 tuổi). Tại đây, cơ quan công an thu giữ 2 gói ma túy đá, 1 xe máy.



Hiện, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.