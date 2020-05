Công an đột kích sới gà “khủng” ở Nghệ An

Ngày 21/5, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, quá trình củng cố tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Phạm Văn Hạnh (SN 1990) và Nguyễn Trung Hậu (SN 1976, cùng trú tại xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) về tội đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đá gà tại nhà Phạm Văn Hạnh.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an huyện Diễn Châu xác định trên địa bàn có một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức “đá gà” ăn tiền. Nhóm đối tượng lựa chọn khu vực vắng vẻ để dễ dàng cảnh giới và có thể tẩu thoát khi bị vây bắt.

Sới gà này được hoạt động lưu động, tại mỗi điểm, nhóm này tổ chức đá gà 1 lần, sau đó lại chuyển địa điểm mới. Ngày 6/5, nắm được thông tin các đối tượng sẽ tổ chức ở nhà một trong số các đối tượng nên các trinh sát đã tổ chức lực lượng bí mật áp sát sới gà này.

Tang vật của vụ án.

Khoảng 12h trưa cùng ngày, khi các đối tượng đang say sưa đặt cược bên sới gà tổ chức ở sân nhà Phạm Văn Hạnh, gần 30 cán bộ chiến sĩ với 2 mũi trinh sát đã bất ngờ đột kích. Thấy cảnh sát xuất hiện, nhóm người này tháo chạy. Cảnh sát nhanh chóng khống chế, bắt giữ 27 đối tượng, thu giữ 5 con gà, 29 xe mô tô, 33 điện thoại di động và 70 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Nhóm người tham gia đá gà sau đó được đưa về cơ quan công an, phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đa phần các đối tượng bị bắt giữ tại sới bạc có địa chỉ thường trú trên địa bàn huyện Diễn Châu và một số huyện lân cận.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.