Công an Hà Nội công bố 41 cơ sở “chặt chém” khẩu trang y tế

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, ngày 4/2 tại chợ thuốc Hapulico (Thanh Xuân, Hà Nội), phần lớn các quầy thuốc tiếp tục treo biển "Không bán khẩu trang, nước rửa tay". Một số quầy thuốc không treo biển, khi được hỏi thì cũng lắc đầu trả lời đã hết khẩu trang từ lâu, hoặc không bán mặt hàng này.

Phần lớn các quầy thuốc ở chợ thuốc Hapulico đều treo biển không bán khẩu trang, nước rửa tay. (Ảnh: Trọng Phú)

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày vừa qua, một số cơ sở kinh doanh thiết bị y tế đã gom hàng, đẩy giá một số mặt hàng lên cao gấp nhiều lần bình thường để bán trục lợi như khẩu trang y tế, dung dịch sát trùng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, nhà thuốc có hoạt động tăng giá cao, “chặt chém” người dân mua khẩu trang y tế phòng ngừa dịch bệnh Corona, các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thị xã tăng cường phối hợp lực lượng quản lý thị trường xử lý các cơ sở có hành vi lợi dụng dịch bệnh do virus Corona gây ra để đầu cơ, trục lợi.

Tính đến nay, công an TP Hà Nội đã lên danh sách 41 quầy thuốc, cơ sở bị xử phạt vì có dấu hiệu đầu cơ, đẩy giá khẩu trang, dung dịch sát trùng lên nhiều lần để trục lợi. Trong đó, chợ thuốc Hapulico có 3 quầy thuốc đã bị xử phạt gồm: Quầy thuốc số 229 Dược phẩm Hồng Phúc, quầy thuốc 239 Linh San, quầy thuốc số 446 hiệu Sơn Bảo Đường.

Tính đến nay, đã có 41 cơ sở "chặt chém" giá khẩu trang, dung dịch rửa tay bị Công an TP Hà Nội xử lý.

Ngoài ra, còn có 1 nhà thuốc ở Tân Mai, quận Hoàng Mai; 1 nhà thuốc ở KĐT Đại Kim, quận Hoàng Mai; 2 nhà thuốc ở Tam Trinh, quận Hoàng Mai; 2 quầy thuốc ở Mai Châu, Đại Mạch, huyện Đông Anh; 1 quầy thuốc ở Kim Chung, huyện Đông Anh; 1 quầy thuốc ở Phùng Hưng, quận Hà Đông; 1 quầy thuốc ở Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở Doãn Kế Thiện, quận Cầu Giấy; 1 quầy thuốc ở ngõ 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy... đã bị Công an TP Hà Nội xử lý vi phạm.

Công an thành phố yêu cầu các cửa hàng y tế và người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật trong kinh doanh, buôn bán; cùng chung tay với xã hội trong phòng chống dịch bệnh, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của người Việt Nam.

Người dân khi phát hiện các hành vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán hàng cần thông báo ngay tới Cơ quan Công an nơi gần nhất, hoặc đường dây nóng của Tổng cục Quản lý thị trường (SĐT 1900.888.655) để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý./.