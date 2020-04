Công an Hà Nội lập 30 chốt giám sát việc hạn chế người dân ra đường

Trong hai ngày 1/4 và 2/4, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng thanh tra giao thông và y tế đã triển khai lắp đặt 30 lều bạt tại 30 vị trí xung yếu cửa ngõ, nút giao thông xung yếu để giám sát việc chấp hành của người dân thực hiện việc hạn chế ra đường, chung tay phòng dịch Covid-19.

Tại mỗi chốt, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ làm nòng cốt phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, công an các quận huyện làm nhiệm vụ cùng Thanh tra giao thông và nhân viên y tế. Khi phát hiện người dân không chấp hành yêu cầu ở yên trong nhà mà còn lưu thông trên đường, lực lượng chức năng sẽ tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra y tế và xử lý các lỗi vi phạm khác. Nếu phát hiện có ca dương tính, lực lượng chức năng sẽ đưa đi cánh ly bắt buộc.

Công an Hà Nội tiến hành kiểm tra những người lưu thông trên đường.

Công an thành phố khuyến cáo, người dân được biết và tuân thủ yêu cầu ở yên tại chỗ cùng cộng đồng chung tay phòng dịch Covid-19. Trong những ngày tiếp theo, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân công lực lượng, chia thành ca kíp cụ thể để duy trì bảo đảm quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch Covid-19 trong vòng 15 ngày kể từ 00h00 ngày 1/4. Hạn chế tối đa tiếp xúc, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly của cơ quan y tế. Tiếp đó, công an các đơn vị, địa phương chỉ tổ chức tiếp công dân để giải quyết các mặt công tác công an khi thật sự cấp bách.

Duy trì các tổ công tác 141 hoạt động khép kín giữ gìn an ninh trật tự. Trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục triển khai phân công lực lượng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhất là xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự và công văn số 45/TANDTC-PC, ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân phố, khu dân cư, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người mắc bệnh để phân loại sàng lọc, để kịp thời báo cáo ngay đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp ở địa phương áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Công an thành phố Hà Nội chủ trì, cùng với các đơn vị chức năng triển khai mạnh mẽ các biện pháp xử lý triệt để dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Phối hợp với ngành Y tế lập danh sách những người liên quan đến các hoạt động của Công ty Trường Sinh có nguy cơ lây nhiễm để theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh./.