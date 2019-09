Công an sử dụng 5 xe tải chở tài liệu từ Công ty địa ốc Alibaba

Sau gần nửa ngày thực hiện lệnh khám xét trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (đóng trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức), rạng sáng nay (19/9), Cơ quan công an đã áp giải những người có liên quan cùng hàng trăm thùng tài liệu, chứng từ có liên quan về trụ sở.



Lúc 0h ngày 19/9, Nguyễn Thái Luyện, cùng một số người có liên quan bị áp giải bằng xe cảnh sát về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM.

Do số lượng tài liệu liên quan vụ án quá nhiều nên lực lượng chức năng đã phải huy động 5 xe tải loại lớn để đưa về trụ sở.

Lúc 0h ngày 19/9, ông Nguyễn Thái Luyện- Chủ tịch công ty, cùng một số người có liên quan bị áp giải bằng xe cảnh sát về cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM. Vài giờ sau, Nguyễn Thái Lĩnh - Giám đốc công ty cũng bị công an áp giải về trụ sở.



Hàng trăm thùng tài liệu chứng từ có liên quan bị công an thu giữ

Trước đó, đầu giờ chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thái Lĩnh, sinh năm 1989, Tổng giám đốc Công ty Alibaba về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo Công an TPHCM, Nguyễn Thái Lĩnh và đồng bọn đã thành lập Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam, chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho làm dự án…nhưng đã huy động tiền của hàng nghìn khách hàng để chiếm đoạt.



Ngay trong chiều tối ngày 18/9, Công an TPHCM cũng đã đọc lệnh bắt giữ đối với Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba để phục vụ điều tra mở rộng liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba và các công ty có liên quan.



Đến thời điểm này việc kiểm tra khám xét đã cơ bản hoàn thành. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tập trung làm rõ hành vi của Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh; mở rộng điều tra các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho người dân.



Những chiếc xe SH mà Công ty Alibaba dùng khuyến mãi

để lôi kéo người dân mua đất cũng bị thu giữ

Công an TPHCM đề nghị người dân là khách hàng ký hợp đồng mua nền đất, các bị hại bị Công ty Alibaba thu tiền, chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hồ Chí Minh (địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.Hồ Chí Minh) và Công an 24 quận, huyện để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra./.