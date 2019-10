Công an thông tin vụ người phụ nữ bị chồng hờ hành hung ở Hải Phòng

Công an thành phố Hải Phòng đã có thông tin chính thức về vụ người đàn ông hành hung dã man phụ nữ tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền.

Hiện trường vụ việc. (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, vào tối 14/10, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh người đàn ông trạc 35 tuổi đánh liên tiếp khiến người phụ nữ ngã xuống nền nhà, trước sự chứng kiến của người giúp việc và con nhỏ.



Người đàn ông này còn lột đồ và dùng những lời lẽ xúc phạm, lăng mạ người phụ nữ; đòi đập điện thoại và đập phá đồ đạc trong phòng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Lương Khánh Thiện đã vào cuộc xác minh người đàn ông là H.Đ.T (sinh 1984), hiện chung sống với chị M.T.D (sinh 1993) như vợ chồng ở phường Lương Khánh Thiện. Hai người chưa đăng ký kết hôn và đã có 1 con nhỏ.

Bước đầu xác định người phụ nữ bị hành hung do ghen tuông dẫn đến thương tích ở người và vùng mặt. Công an phường Lương Khánh Thiện đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an quận Ngô Quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

