Công an tiếp tục làm rõ một số tình tiết vụ bé gái 14 tuổi ở Nghệ An “mất tích”

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An hiện vẫn đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ một số tình tiết liên quan đến việc cháu bé Phạm Thị Như Q. (14 tuổi, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) “mất tích” bí ẩn, sau đó được tìm thấy ở TP Vinh, Nghệ An. .



Trao đổi báo chí, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện vụ việc có một số nghi vấn nên đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Hình ảnh cháu Q. (áo hồng) xuất hiện cùng 1 người đàn ông lạ tại cửa hàng điện thoại.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện bé gái đã được trao trả cho gia đình. Tuy nhiên còn một số tình tiết đơn vị đang nghiên cứu lại và chưa thể cung cấp được.

Chị Nguyễn Thị Thơm (trú xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An - mẹ cháu Q.) cho biết, sau khi tìm thấy thì cháu được công an đưa về trụ sở để xác minh điều tra. Khi gia đình hỏi thì cháu cứ khóc suốt, hỏi gì cũng không nói. Hiện cháu được đưa về nhà 1 người thân ở Cửa Lò để tiện chăm sóc. Gia đình không dám đưa về nhà vì sợ nhiều người hàng xóm đến hỏi thăm lại ảnh hưởng đến tâm lý cháu.

Về phía người đàn ông lạ mặt đã dẫn cháu Q. đi mua điện thoại, hiện chị cũng không biết người này là ai, có quan hệ thế nào. Chị Thơm cũng không biết rõ mục đích người này đưa cháu Q. đi mua điện thoại để làm gì.

Cũng theo chị Thơm, công an đã đưa cháu đi khám và đang chờ kết quả. Gia đình rất lo lắng và mong công an điều tra rõ để xử lý nghiêm vụ việc.

Được biết, chị Thơm lập gia đình với một người đàn ông Thanh Hóa khi hai người cùng đi làm ở tỉnh Đắk Nông. Vợ chồng chị có với nhau được 2 đứa con rồi anh bỏ đi biệt tích. Con gái đầu của chị năm nay 16 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ. Hiện chị Thơm cùng các con ở với ông ngoại năm nay đã hơn 75 tuổi. Vì cuộc sống, chị phải để các con ở nhà, nhờ ông ngoại chăm sóc rồi ra Hà Nội làm thuê. Thời điểm cháu Q. mất tích, chị cũng không ở nhà và chỉ nghe người thân kể lại.

Như VOV.VN đã đưa tin, vào chiều 24/8, chị Thơm đang đi làm thì nhận thông tin con gái chị là cháu Phạm Thị Như Q. (14 tuổi) mất tích. Chị Thơm sau đó đã cùng người thân tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Một số cháu nhỏ hàng xóm cho biết, khoảng 14h ngày 24/8, các cháu thấy một người phụ nữ đi xe máy chở Q. đi nhưng không rõ là đi đâu.

Chị Thơm sau đó đã trình báo sự việc lên cơ quan công an để nhờ vào cuộc tìm kiếm. Chiều 25/8, một cửa hàng điện thoại di động tại TP. Vinh thông báo đã thấy cháu Q. đến mua điện thoại tại cửa hàng này vào trưa cùng ngày.

Qua trích xuất camera an ninh, gia đình phát hiện cháu Q. được một người đàn ông lạ mặt ngoài 40 tuổi dẫn đến cửa hàng mua chiếc điện thoại trị giá gần 3 triệu đồng. Đến ngày 26/8, cháu Q. được tìm thấy tại TP Vinh, Nghệ An./.