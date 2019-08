Công an tóm gọn hai tên trộm nhờ định vị điện thoại bị mất

Sáng nay (2/8), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố Nguyễn Văn Vương (SN 1995) và Nguyễn Trần Quốc Uy (SN 1994 – có 01 tiền án về tội trộm cắp tài sản) cùng ngụ phường 4, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang về tội trộm cắp tài sản.



Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Trước đó, do không có tiền chơi game và tiêu xài, Vương rủ Uy đi trộm gà đem bán. Sau đó cả 2 đi từ TP Vị Thanh đến huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang thì phát hiện nhà anh Phạm Quốc Vương, ở ấp An Minh, xã Định An, (Gò Quao) không có người nên cả mở cửa sổ đột nhập vào trong lục soát lấy trộm 1 laptop, 1 iphone X, 1 Iphone 4 và gần 1 triệu đồng rồi đem về nhà trọ ở TP Vị Thanh chia nhau, cất giấu.

Tuy nhiên đến trưa hôm sau, lần theo vị trí định vị của chiếc điện thoại Iphone 4 Công an đã bắt giữ 2 tên trộm cùng tang vật./.