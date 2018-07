Đại úy công an ở Sóc Trăng bị cướp ô tô trong đêm

Ngày 15/7, nguồn tin của VTC News cho biết, Công an huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh để điều tra vụ cướp xe ô tô, xảy ra tại huyện này. Nạn nhân trong vụ cướp là đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên (công tác tại Công an TP Sóc Trăng).

Trạm thu phí trên QL 1 (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), nơi cơ quan chức năng kiểm tra camera, thấy xe ô tô của đại úy N. chạy qua trạm vào rạng sáng 20/6. (Ảnh: Dân Trí)

Thông tin ban đầu, khuya 19/6, đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên lái ô tô biển kiểm soát 83A-044.29 theo hướng từ Sóc Trăng đi Bạc Liêu. Đến thị trấn Phú Lộc huyện Thạnh Trị, ô tô của đại úy Nhiên bị hai ôtô biển kiểm soát TP.HCM và Vũng Tàu ép vào lề đường.

Lúc này, đại úy Nhiên bước xuống xe thì bị một người dùng súng bắn đạn cao su khống chế và siết cò. Đạn sượt qua lưng đại úy Nhiên, gây xây xát. Nhóm người đi trên hai ô tô sau đó đã cướp chiếc Innova của ông Nhiên.

Cơ quan điều tra trích xuất camera tại trạm thu phí trên quốc lộ 1 (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) thì thấy chiếc xe biển số 83A-044.29 cùng hai ô tô của nhóm nghi can chạy qua trạm vào rạng sáng 20/6.

Gần một tháng điều tra, công an ở Sóc Trăng vẫn chưa tìm thấy chiếc xe tang vật và chưa bắt được thủ phạm./.

