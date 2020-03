Đăng tin 2 người chết vì Covid-19 để câu like, bán hàng

Công an tỉnh Bình Thuận ngày 19/3 cho biết, Công an huyện Bắc Bình vừa xử phạt một đối tượng đăng tin có 2 người chết vì Covid-19 ở Bình Thuận.

Trước đó, Công an huyện Bắc Bình phát hiện tài khoản Facebook “Nhí Đạt” đăng tin “Bình Thuận đã có 2 ca chết vì Covid-19" sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/3, Công an huyện Bắc Bình đã bắt giữ đối tượng Lỷ Xướng Chăn (SN 1998, ở thôn Tiến Đạt, xã Phan Tiến) để điều tra, làm rõ nội dung có liên quan đến Facebook ảo “Nhí Đạt”.

Lỷ Xướng Chăn tại cơ quan công an

Tại cơ quan Công an, Lỷ Xướng Chăn đã khai nhận thuê 1 đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh lập 1 tài khoản ảo trên cơ sở chép hình ảnh của Facebook có tên “Nhí Đạt” (ở Lương Sơn – Bắc Bình) với giá 200.000 đồng nhằm câu like, phục vụ bán hàng trên mạng. Tuy nhiên, do bị dư luận lên án nên Lỷ Xướng Chăn đã vội xóa Facebook ảo “Nhí Đạt” nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Trưởng Công an huyện Bắc Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Lỷ Xướng Chăn với số tiền 10 triệu đồng./.