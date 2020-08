Đang trốn truy nã vẫn đi trộm mai cảnh để bán

Sáng 20/8, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Vũ Thái, 35 tuổi, ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cùng 5 cây mai cảnh vừa nhổ trộm, trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Vũ Thái.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Vũ Thái khai nhận: Khoảng 1 giờ ngày 19/8, Thái đến khu vực ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, phát hiện trong sân nhà người dân có nhiều mai cảnh, nên Thái đã đột nhập vào nhổ trộm 5 cây, trị giá khoảng 90 triệu đồng.

Sau khi lấy được mai ra khỏi nhà dân, Thái dùng xe máy chở 5 cây mai đến khu vực bãi đất trống cách đó khoảng 500m cất giấu rồi đi thuê nhà trọ nghỉ.

Sau đó, Thái đăng lên mạng xã hội rao bán những cây mai này, khi được một người tại thành phố Hồ Chí Minh đồng ý mua 5 cây mai với giá 5 triệu đồng, Thái đã đồng ý bán.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Thái quay lại lấy 5 cây mai đem đi bán thì bị lực lượng Công an huyện Châu Thành cùng Công an xã Bình Hòa bắt giữ. Ngoài vụ trộm trên, Thái còn thừa nhận thực hiện 2 vụ trộm mai cảnh khác trên địa bàn hai huyện Châu Phú và Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Được biết trước đó vào ngày 21/7, Thái đã bị Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh khởi tố về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đến ngày 31/7, Thái trốn khỏi nơi giam giữ và bị Công an quận 11, thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định truy nã.

Hiện, Công an huyện Châu Thành, An Giang đã bàn giao đối tượng cho Công an Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý./.