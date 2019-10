Danh tính người tự xưng là lái xe cho Bộ trưởng, gây hấn với người dân

Ngày 16/10, đại diện Công an phường Láng Hạ (Đống Đa, Hà Nội) cho biết đã làm rõ danh tính tài xế đánh người rồi tự xưng là "lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an". Tài xế này tên Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), nghề nghiệp tự do. Cơ quan Công an xác định Nam Anh không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an (như tài xế này đã tự xưng trước đó).

Nạn nhân Lê Sinh Tuấn bị đánh thương tích, rách quần áo.

Trước đó, ngày 15/10 Công an phường Láng Hạ nhận trình báo từ anh Lê Sinh Tuấn (SN 1977, trú tại Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa) về việc anh Tuấn bị một tài xế tấn công gây thương tích.

Cụ thể, xuất phát từ một va chạm giao thông tại ngõ 47 Nguyên Hồng, Phạm Quốc Nam Anh đi xe Maybach biển kiểm soát 30E-908.31 va chạm với anh Lê Sinh Tuấn đi xe máy. Nam Anh xuống xe lớn tiếng và tự nhận là "lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an" rồi tấn công khiến anh Tuấn bị thương tích, rách quần áo.

Hiện trường vụ việc.

Đại diện Công an phường Láng Hạ cho biết: "Từ trình báo của nạn nhân, Công an phường Láng Hạ đã tiến hành xác minh, đưa những người liên quan về trụ sở để làm rõ. Qua làm việc, xác định Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) là người điều khiển ô tô Maybach đã xảy ra va chạm, rồi đánh anh Tuấn."

Tại cơ quan công an, Nam Anh thừa nhận không phải là lái xe của Bộ trưởng và cho biết trong lúc thiếu kiềm chế đã xảy ra xung đột, xô xát với anh Tuấn. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.