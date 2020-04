Danh tính thi thể người đàn ông trong bao tải trước quán cà phê

Liên quan đến vụ thi thể người trong bao tải được phát hiện bên ngoài một quán cà phê ở TPHCM, chiều nay (14/4), theo thông tin từ Công an quận Gò Vấp, bước đầu đã xác định được tung tích của nạn nhân.

Hiện công an địa phương đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Đến rạng sáng nay 14/4, cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân được xác định là ông Đinh Quốc Cường, sinh năm 1972, ngụ phường 6, quận Tân Bình, TPHCM. Cơ quan công an đã liên lạc với người thân của ông Cường để phục vụ công tác điều tra.



Quá trình xác minh cho thấy, ông Cường có bị tâm thần nhẹ. Thời điểm khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy trong người nạn nhân có 1 đơn xin việc với những bút tích không bình thường.

Như VOV đưa tin, khoảng 23h30 đêm 13/4, trong lúc nhân viên đi thu gom rác, đến đoạn đường Phan Văn Trị thuộc quận Gò Vấp đưa rác lên xe thì thấy một bao tải nằm trên vỉa hè. Tưởng là bao rác, nhân viên thu gom mở ra xem thì phát hiện bên trong chứa một thi thể người nên đã trình báo công an.

Ngay sau đó, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM xuống hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TPHCM, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM và các đơn vị liên quan sau đó đến khám nghiệm hiện, điều tra, xác minh vụ việc./.