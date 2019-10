Đặt hàng từ nước ngoài thuê ném bom xăng đánh ghen, giá 20 triệu

Ngày 1/10, thông tin từ công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hòa (SN 1988) và Thái Bá Tình (SN 1991, cùng trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi hủy hoại tài sản.

Trần Ngọc Hòa tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 19/7, chị Đinh Thị H. và con gái đang nằm tại cửa hàng tạp hóa của mình tại xóm 13, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc thì phát hiện có mùi xăng bốc lên. Chị H. đi ra cửa thì bất ngờ có một nam thanh niên bịt kín mặt ném xăng về phía người mình, chị H. chạy vào nhà rồi hô hoán mọi người cứu.

Sự việc trên khiến chị H. bị bỏng phía sau hai chân và hiện đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai Đa khoa Nghệ An. Còn cửa hàng của chị H. bị thiêu rụi hoàn toàn, tổng thiệt hại lên ước tính hơn 500 triệu đồng.

Theo chị H, trước đó, ngày 20/6, có hai đối tượng đến cửa hàng chị H. giả vờ mua đồ rồi hành hung chị H.. Tiếp tục ngày 30/6, có một đối tương đưa quần áo cũ đã tẩm sẵn xăng đốt trước cửa hàng chị H.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Sau khi thu thập đầy đủ những bằng chứng liên quan, ngày 28/9, Công an Nghệ An đã bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Ngọc Hòa và hai đối tượng liên quan là Thái Bá Tình; Cao Hùng (SN 1990) cùng trú tại xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Cửa hàng của chị H bị ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ tài sản phía trong.

Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Hòa khai nhận được một người phụ nữ sinh sống tại nước ngoài gọi điện thuê Hòa dằn mặt chị H. vì chị H. hiện đang có quan hệ nam nữ với chồng cũ của người phụ nữ này.

Sau 2 lần Trần Ngọc Hòa rủ Thái Bá Tình chở đến của hàng chị H. để dằn mặt, đến lần thứ 3, Hòa nhờ Cao Hùng chở đến cửa hàng chị H. để ném xăng vào cửa hàng. Người phụ nữ ở nước ngoài xác nhận đã đạt được yêu cầu nên đã chuyển khoản cho Hòa với số tiền 20 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hoa và Thái Bá Tình về hành vi hủy hoại tài sản; tiếp tục làm rõ về hành vi phạm tội của Cao Hùng. Đồng thời, tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu để bắt giữ đối tượng còn lại./.