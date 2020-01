Đi vào trang trại, phát hiện 2 người đàn ông tử vong bất thường

Ngày 29/1, thông tin từ công an xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện thi thể 2 nam thanh niên. Nạn nhân được xác định là Lê Tiến Th (SN 1986), Phan Văn Nh (cùng trú tại xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Hiện trường vụ việc.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 29/1, người dân khi lên khu vực trang trại tại xóm 5, xã Quỳnh Tân thì bàng hoàng phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động bên đường. Thông tin nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Tại hiện trường hai nạn nhân đã tử vong trước đó, bên cạnh có chiếc xe máy không có biển kiểm soát.



Danh tính 2 nạn nhân được xác định là Lê Tiến Th và Phan Văn Nh. Nhận được thông tin, ban công an xã Quỳnh Tân lập tức có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời báo sự việc đến công an huyện Quỳnh Lưu khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thi thể của 2 nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương, người thân của các nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Cả 2 nạn nhân đều đã lập gia đình và đi làm ăn xa, Tết mới trở về quê.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.